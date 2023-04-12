Moğolistan Parlamentosu'ndan Malatyalı depremzedelere 30 otağ

Moğolistan'ın One Team Derneği'nin Malatya'ya daha önce gönderdiği 10 otağın ardından Moğolistan Parlamentosu da bu çadırlardan kente 30 tane yolladı.
One Team Derneği Başkanı Gantulga Dorjdugar, beraberinde dernek üyeleri ve Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete ile Battalgazi Belediyesine Moğolistan Parlamentosunca gönderilen 30 otağı (büyük, süslü çadır) teslim etti.
"KENDİMİZİ KARDEŞ ÜLKE GİBİ GÖRÜYORUZ"
Daha önce One Team Derneği'nce binlerce kilometre uzaklıktan getirilen çadırlar ise belediyenin kadın çalışanları ile ailelerine yuva oldu. Dorjdugar, Türk milletini kardeşleri olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendileri için de üzücü olduğunu anlatan Dorjdugar, şöyle devam etti:
"Kendimizi kardeş ülke gibi görüyoruz, getirdiğimiz gıda yardımlarını dernek olarak halktan topladık. Getirdiğimiz 10 çadır ile 2 tır gıda yardımını halkımızın verdiği yardım paralarıyla aldık. Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete'nin organizasyonuyla yardımları gerçekleştirdik. Deprem felaketini daha önce televizyondan, internetten izledik, kendimiz görünce daha büyük olduğunu anladık. Türkiye güçlü bir ülke, kardeşlerimizin ayağa kalkarak tüm bu felaketlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz."
"BİZ DE BU EVLERDE YAŞIYORUZ"
Moğolistan'daki Türk Büyükelçiliğiyle irtibat kurarak ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleriyle ilgili bilgi aldıklarını dile getiren Dorjdugar, "Gönderdiğimiz çadırlar normal çadır değil, Moğolistan'da yurt denir, evdir, biz de bu evlerde yaşıyoruz" dedi.
"MOĞOLİSTAN PARLAMENTOSU İLE HALKINA TEŞEKKÜR"
Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, gönderdikleri çadırlar için Moğol Parlamentosuna teşekkür etti. Sarıgül, "Zor günümüzdü, yüzyılın afetinde bizleri yalnız bırakmadılar. Belediye Başkanımız Osman Güder adına Moğolistan Parlamentosu ile halkına teşekkürler" ifadelerini kullandı.
"YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA GELDİLER"
Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete de dernek üyelerinin deprem bölgesinde ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla geldiklerini belirterek, "Sadece yardım göndermekle kalmadılar, geldiler 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Beraber Malatya'yı gezeceğiz ve daha neye ihtiyaç duyulduğuna bakacağız. Ortaya çıkacak liste doğrultusunda One Team Derneği yardım göndermeye devam edecek" diye konuştu.
Çadırda eşi ve 2 çocuğuyla kalan Zeynep Aracı ise kalacak yeri olmadığı için Moğolistan'dan gelen çadırda barındığını belirterek, "Rahatız, memnunuz, bu çadırlardan. Moğolistan halkına teşekkür ediyoruz" dedi.