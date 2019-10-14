Mogherini, L\u00fcksemburg ta d\u00fczenlenen AB D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Konseyi nin ard\u0131ndan d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, T\u00fcrkiye ye y\u00f6nelik Suriye ve Do\u011fu Akdeniz deki sondaj faaliyetlerine ili\u015fkin al\u0131nan kararlar hakk\u0131nda konu\u015ftu. T\u00fcrkiye-AB ili\u015fkilerinin neden bu noktaya geldi\u011fine ili\u015fkin bir soruyu yan\u0131tlayan Mogherini, AB nin her zaman yap\u0131c\u0131 k\u00f6pr\u00fcler in\u015fa etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak bunun her zaman m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.Mogherini, T\u00fcrkiye ile AB aras\u0131ndaki ili\u015fkiler sadece Suriye ve Do\u011fu Akdeniz den ibaret de\u011fil. T\u00fcrkiye \u00f6nemli bir m\u00fcttefik ve bir\u00e7ok i\u015f birli\u011fi yapabilece\u011fimiz alan bulunuyor. ifadesini kulland\u0131. Zor d\u00f6nemler ge\u00e7irdik. T\u00fcrkiye zor d\u00f6nemler ge\u00e7irdi. Hi\u00e7bir zaman 15 Temmuz darbe giri\u015fimini unutmamal\u0131y\u0131z. diyen Mogherini, T\u00fcrkiye-AB ili\u015fkilerini siyah-beyaz olarak tan\u0131mlamak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Taraflar aras\u0131nda \u00e7ok boyutlu, \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc ve karma\u015f\u0131k bir ortakl\u0131k var. dedi. Mogherini, T\u00fcrkiye ile AB nin birbirinden beklentileri konusunda, a\u00e7\u0131k bir tutum sergilenmesi gerekti\u011fine i\u015faret ederek, Ayn\u0131 co\u011frafyay\u0131 payla\u015fan kom\u015fular olarak, birbirimize kar\u015f\u0131 a\u00e7\u0131k olmal\u0131y\u0131z ve b\u00f6lge g\u00fcvenli\u011fi dahil bir\u00e7ok ortak \u00e7\u0131kar\u0131m\u0131z oldu\u011funun fark\u0131nda olmal\u0131y\u0131z. diye konu\u015ftu. T\u00fcrkiye ile AB aras\u0131nda anla\u015fmazl\u0131klar oldu\u011funu an\u0131msatan Mogherini, T\u00fcrkiye nin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak kabul etti\u011fi grubu birli\u011fin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak g\u00f6rmedi\u011fini, ortak m\u00fccadelenin Birle\u015fmi\u015f Milletler taraf\u0131ndan tan\u0131nan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine odaklanmas\u0131 gerekti\u011fini savundu.