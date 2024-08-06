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        Haberler Gündem Çevre Mogan Gölü'nde temizlik! | Son dakika haberleri

        Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları sürüyor

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Gölün su yüzeyindeki müsilaj, yosun ve atıklar, temizlik araçları tarafından toplanıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Başlattığımız temizlik çalışmaları, sadece gölümüzün değil, aynı zamanda bölgenin ekosisteminin korunmasına da katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve çevre temizliği konusunda destek vermelerini rica ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:40
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        Mogan Gölü'nde temizlik!
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        Ankara ve Gölbaşı ilçesinin yeşille mavinin buluştuğu, en gözde dinlenme ve gezi alanlarından olan Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan temizlik çalışmalarında, su yüzeyindeki atıklar, müsilaj, yosunlar, yabani otlar, temizlik araçları tarafından toplanıyor.

        Mogan Gölü'nün eski haline kavuşması için yoğun mesai harcanan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

        Çalışmalarla, hem Mogan Gölü'nün ekosistemini korumak hem de ziyaretçilere daha temiz bir ortam sunmak amaçlanıyor.

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        "HEP BİRLİKTE KORUYACAĞIZ VE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

        Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

        "Mogan Gölü sadece bir göl değil, aynı zamanda ilçemizin simgesi. Bu nedenle gölümüzü temizlemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak boynumuzun borcu. Çalışmalarımız kapsamında göldeki müsilaj, yosunlar, atıklar alınıyor ve kıyı düzenlemesi yapılıyor. Başlattığımız temizlik çalışmaları, sadece gölümüzün değil, aynı zamanda bölgenin ekosisteminin korunmasına da katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve çevre temizliği konusunda destek vermelerini rica ediyoruz. Mogan Gölü'nü hep birlikte koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız."

        Gölbaşı Belediyesi yetkilileri de bölgedeki temizlik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini, Mogan Gölü'nün doğal güzelliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

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