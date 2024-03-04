MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2.97 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Mogan Enerji toplamda 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yaptı. 11,33 TL hisse fiyatından halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Mogan Enerji halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 502 bin 171 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 60 lot dağıtıldı.