AA

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk - KÜTAHYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Minibüsten genel görüntü- Drone görüntüsü- Dolmuş şoförü Nurettin Aydın ile röportaj- İsmail Toker ile röportaj

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 31 yıldır modifiyeli araçlarla yolcularını taşıyan dolmuş şoförü Nurettin Aydın, minibüsünü Türk bayrakları ve her kesime hitap eden led ışıklarla donattığı için "Süslü" lakabıyla tanınıyor- Şehir İçi Hat Dolmuşları Başkanı Nurettin Aydın:- "Sosyal medyada, yeni tasarımlarımı takip eden birçok takipçim var. Aracıma binenler, telefonlarıyla görüntü çekip paylaşıyor. Bu ilgiden büyük mutluluk duyuyorum" Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren Nurettin Aydın'ın minibüsüne binenler, içi ve dışı Türk bayrağı ve rengarenk ışıklarla modifiye edilen araçta yolculuk yapıyor.Tavşanlı Şehir İçi Hat Dolmuşları Başkanlığı görevini 8 dönemdir yürüten Aydın, yıllardır modifiyeli aracıyla hizmet sunmasından dolayı ilçede "Süslü" lakabıyla tanınıyor.Özellikle çocukların ilgisini çeken rengarenk led ışıklar ve Türk bayrağıyla aracını donatan Aydın'ın süslemeleri beğeni topluyor.Nurettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süsleme, tasarım ve modifiye tutkusunun 31 sene önce başladığını söyledi.Boş zamanlarını aracının modifiyesiyle uğraşarak değerlendirdiğini belirten Aydın, "Aracımı özellikle çocuklar ve gençler çok seviyor. Bazı çocuklar, 'Süslü amcanın minibüsüne bineceğiz' diye bekliyor." ifadelerini kullandı.- "Modifiye benim için kara sevda"Aydın, tasarımlarının ülke gündemine göre değiştiğini aktardı.Bugünlerde birlik ve beraberliğin daha fazla önem kazandığını vurgulayan Aydın, "Ben de Türk bayraklarımızla bu mesajı vermeye çalıştım. 31 sene önce başladığımdan beri duraklarda gelip gidiyorum, arabalarımı süslüyorum. Kendi imkanlarımla değişiklikler yapıyorum. İsim olarak beni kimse pek bilmez ama 'Süslü' deyince 7'den 70'e herkes tanır." dedi.Aracında herkese hitap edecek süslemelerin olduğunu dile getiren Aydın, kimi zaman anne ve babasının yanında ağlayarak dolmuşa binen çocukların, ışıkları görünce sustuğunu, onlara hediyeler verdiğini ifade etti.Aydın, şu an kullandığı aracın modifiyesi için 20 bin liradan fazla harcama yaptığını anlattı.Gündüzleri çalıştığından süslemelerle geceleri uğraştığını belirten Aydın, şöyle konuştu:"Arabamı alırım, modifiye yapmam iki sene sürer. Her şeyi kendim yaparım. Aracımı satar, yeni araç alırım ve modifiye devam eder. Modifiye yapmazsam kesinlikle ben bu işi bırakırım. Modifiye aşktır, sevgidir ama benimki kara sevda oluyor. Sosyal medyada, yeni tasarımlarımı takip eden birçok takipçim var. Aracıma binenler, telefonlarıyla görüntü çekip paylaşıyor. Bu ilgiden büyük mutluluk duyuyorum."- "İçeride insanlar deşarj oluyor"Yolculardan İsmail Toker ise arkadaş grubuyla bindiği dolmuşta bambaşka bir ortamla karşılaştıklarını vurguladı.Işıklar, döşeme ve süslerin, bunlara gösterilen özenin araca farklı bir hava kattığına işaret eden Toker, şunları kaydetti:"Arkadaşlarla halı sahadaki maç çıkışında bu dolmuşu tercih ettik. Şansımıza 'Süslü' denk geldi. Bambaşka bir ortamla karşılaştık, telefonumuza kaydedip paylaştık. Işıkları ayrı, renkleri ayrı, içeride insanlar deşarj oluyor. Bir köşesinde 'VIP' yazısı, bir köşesinde çocukları eğlendirecek şeyler, başka köşesinde engelli kardeşlerimiz için yapılmış en ince ayrıntısına kadar ufak dokunuşlar. Hiçbir arabada görmedim. Koltuklarında dahi 'Süslü' yazıyor. En ufak ayrıntısını işlemiş. Modifiye yapılan başka araçlar da gördük, insanlar zevki, gösterişi için yapıyor, para harcıyor. Burada aşk var, sevda var, farklılık ve marka var."