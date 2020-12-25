Modi: Çiftçi gösterileri siyasi amaç taşıyor

Hint basınındaki haberlere göre, Modi, Pencap ve Haryana dışında 6 eyaletten çiftçilere seslendiği konuşmasında, bazı partileri, kendi siyasi gündemleri için yeni tarım yasalarına karşı çıkmakla ve sözleşmeli çiftçilik durumunda çiftçilerin topraklarının ellerinden alınacağına dair yalanlar yaymakla itham etti.
Seçmen tarafından reddedilen bu partilerin, çiftçileri yanlış yönlendirdiğini belirten Modi, "Çiftçilere destek için protesto gösterilerine katılan tüm bu insanlar, iktidardayken ne yaptı? Siyasi saiklerle çiftçilerin omuzları üzerinden ateş ediyorlar." ifadesini kullandı.
Hindistan Başbakanı, protestocu çiftçilerle müzakerelere açık olduğunun altını çizerek "Bana muhalif olanlara dahi hükümetimin çiftçilerle ilgili meselelerde onlarla görüşmeye hazır olduğunu söylüyorum. Çiftçilere 'hiç kimse tarafından yanlış yönlendirilmemeleri' çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.
Modi, ülkede ezici çoğunlukta çiftçinin yeni tarım yasalarını memnuniyetle karşıladığını da savundu.
Yeni yasaların kaldırılmasını isteyen protestocu çiftçilerin talepleri konusunda yapılan şimdiye kadarki resmi görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
Protestocu çiftçiler, 26 Aralık'ta eylemlerini büyük şirket binaları önüne taşımaya hazırlandıklarını açıklamıştı.
Ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi de çiftçi protestolarına destek için tarım yasalarının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi Cumhurbaşkanı'na sunmuştu.
YENİ TARIM YASALARI
Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.
Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.
Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.
Başbakan Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.
Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.
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