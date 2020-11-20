Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Drzonkow kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar finali tamamlandı.
Milli pentatlet İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde gösterdiği performansla toplamda bin 401 puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
Kadınlar kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Sıdal Aslan ise bin 274 puanla 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini yaparak 8. sırayı aldı.
Polonya'da düzenlenen şampiyona, yarın erkekler müsabakalarıyla devam edecek.
Erkekler kategorisinde Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, pazar günü sona erecek.
"İNŞALLAH DARISI OLİMPİYATLARA"
Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel, pandemi döneminde kazandığı bu başarının kendisi çok mutlu ettiğini söyledi.
İlke Özyüksel, "24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Pandemi döneminde böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Sezon başı olmasına rağmen en iyi derecelerimize ulaştık." diye konuştu.
Başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden İlke, "Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum. İstiklal Marşı'nı okumak, okutmak çok güzeldi. Çok özlemişiz. İnşallah darısı olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır ise gösterdiği başarılı performanstan dolayı İlke Özyüksel'i tebrik ederek, "Alınan sonuç, teknik ekiple birlikte pandemi süreci boyunca girilen kampların en iyi şekilde değerlendirildiğinin bir göstergesidir. Bu şampiyonlukla İlke, önümüzdeki yıl Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara sağlam adımlarla ilerlediğini herkese gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Milli sporcu Sıdal Aslan'ı da kutlayan Çakır, şunları kaydetti:
"Sıdal'ın elde ettiği başarı, önümüzdeki yıllarda pentatlonda adından söz ettireceğinin işaretidir. Yarın erkekler kategorisinde de benzer bir başarıyı yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yıl boyunca gösterilen çabaların meyvelerini verdikleri için tebrik ediyorum."
KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan İlke Özyüksel'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İlke Özyüksel'e başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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