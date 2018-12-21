Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen 4 bin kişinin Hannover’daki, 3 bin kişinin ise Emden'deki fabrikalardan olmak üzere toplam 7 bin işçinin işine son verileceğini açıkladı. Tasarruf gerekçesiyle alınan kararlar kapsamında Volkswagen bünyesinde yer alan Porsche markasında ve Kassel kentindeki Volkswagen fabrikasında çalışanlara geçici sözleşmeler sunulacağı bildirildi.

ELEKTRİKLİ MODELLER İŞSİZ BIRAKTI

Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, elektrikli araç üretimine ağırlık verileceğini söyleyerek, bazı modellerin farklı ülkelerde üretilmesi kararından dolayı işçi azaltma politikası uygulayacakları açıklamasında bulundu.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Emden'deki fabrikada çeşitli markaların sedan modellerine ek olarak 20 bin euro'dan daha ucuz bie elektrikli kompakt otomobil üretileceği ile Hannover'daki elektrikli otomobil ve elektrikli minibüs olan “ID Buzz” ve "Bulli"nin üretimlerine devam edileceği kaydedildi.