Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyor

AA

Babaları sayesinde 10 yıl önce off-road sporuyla tanışan ve yaklaşık 3 yıldır pistlerde mücadele eden Kırca ve Yılmaz, hafta içinde modayla ilgilenirken hafta sonunda pistlerde mücadele ediyor.

Bursa Diriliş Offroad Spor Kulübü üyesi kadın sporcular, yarışlarda aldıkları derecelerle de çevreden olumlu tepkiler alıyor.

Bursa, Düzce, Karabük, Ankara, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen yerel ve Türkiye şampiyonalarında birincilik ve farklı dereceler alan modacı arkadaşlar, zorlu pistlere meydan okumaya devam ediyor.

- "Off-road yapmayı çok seviyorum"

Seçil Kırca, AA muhabirine, pistte yarışırken çok heyecanlandığını, bambaşka bir dünyada olduğunu söyledi.

Off-road sporunun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Kırca, "10 yıldır off-road ile uğraşıyorum. Babam sayesinde başladım off-roada. Babam motor ustası ve off-road araçlarının bakımları ile ilgileniyor. Babamla off-road yarışlarına gitmeye ve seyretmeye başladım. Daha sonra bende de merak uyandırdı ve 3 yıldır yarışlara katılıyorum. Çevreden de güzel tepkiler gelmeye başlayınca daha çok cesaretlendim ve yarışlara daha fazla katılmaya başladım." dedi.

Kadınların istediği zaman her şeyi başarabileceğini belirten Kırca, katıldığı yarışlarda genellikle hep dereceleri olduğunu anlattı.

Kırca, geçen yıl Düzce'de katıldıkları yarışta 2'nci olduklarını ama genellikle birinciliklerinin bulunduğunu kaydederek, "Off-road yapmayı da çok seviyorum. O piste girdiğim zamanki heyecan ve adrenalinle çok farklı bir dünyada oluyorsunuz. Onu hissettiğiniz zaman off-roadı bırakamıyorsunuz. Ben moda tasarımcısıyım. Hafta sonu arabalarla oynayıp hafta içi dikiş dikiyorum. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarabiliyor." diye konuştu.

Kırca'nın hem yardımcı pilotluğunu hem de moda tasarımında yardımcılığını yapan Elif Elfida Yılmaz da "Çok güzel bir deneyim. Benim için hayatıma farklı tecrübeler katıyor. Ablamı yönlendirmem gerekiyordu ayrıca çevreye de hakim olmam lazımdı. İlk başta endişelendim ve korktum birazcık ama daha sonra eğlenceli bir hal aldı. Devam etmeyi düşünüyorum ve ablamın yanında yardımcı pilot olarak yarışlara katılmayı devam edeceğim." diye konuştu.