Moda Sahnesi'ne denetim için gelen ekipler içeriye alınmadı

Moda Sahnesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Enerji haklarını kendi kendilerine sağlayacakları' ifadeleri yer almıştı. Bugün ise kaçak elektrik iddiaları üzerine denetim için gelen ekipler içeriye alınmadı.
Moda Sahnesi oyuncuları da, elektriğin yeniden kesilmemesi için Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın elektriğinin ödendiği kaynaktan elektriklerinin ödenmesi çağrısı yaptı.
AYEDAŞ AÇIKLAMA YAPTI
Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından kamuoyuna yaptığı enerji haklarını kendi kendilerine sağlayacakları yönünde açıklamalar üzerine İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından açıklama yapılmıştı.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), Moda Sahnesi'nin 'enerji haklarını kendi kendilerine sağlayacakları' açıklamasına "Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir" şeklinde yanıtı vermişti.
NE OLMUŞTU?
Elektriğe yapılan zammın ardından, yüksek fatura şoku yaşayan mekanlardan biri de İstanbul-Kadıköy’deki tiyatro salonlarından Moda Sahnesi olmuştu. Fatura bir önceki ayın üç katına çıkınca tiyatro ödememe kararı almıştı. Gelen ihtarların ardından tiyatronun elektriği kesilirken haberturk.com'a konuşan Yönetmen Kemal Aydoğan "Bu kesinti meşru değildir" dedi. Aydoğan seyircilere 'ışıldakla gelin' çağrısı yaptıklarını belirterek faturayı ödememekte kararlı olduklarının altını çizdi. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada da Moda Sahnesi'nin fatura borcunu ödemesinin ardından elektriğinin açıldığı bildirildi.
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