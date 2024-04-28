Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Moda dünyasında 'idrar lekeli' pantolon tartışması - Magazin haberleri

        Moda dünyasında 'idrar lekeli' pantolon tartışması

        Yeni çıkan ve yok satan idrar lekeli görünümlü kot pantolon, moda tutkunlarını ikiye böldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İdrar lekeli' pantolon tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moda dünyası her zaman sınırları zorlamayı seviyor. Yeni çıkan 'idrar lekeli' görünümü olan kot pantolonlar, yüksek fiyat etiketiyle moda dünyasının yeni tartışma konusu oldu.

        İlk olarak geçen yıl Milano Moda Haftası'nda tanıtılan ve bir markanın bu yıl satışa çıkardığı kot pantolon, 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılıyor.

        Pantolonun kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesi, bir kısım tüketicinin tepkisini çekse de pantolonun yok sattığı öğrenildi. Sosyal medyadan tepki içeren yorumlar yapılırken, satış rakamları, pantolonun popüler olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

        REKLAM

        ŞAKAYDI GERÇEK OLDU

        Aslında tüm bu konseptin fikir babası daha önce televizyonda bununla ilgili espri yapan komedyen Tim Robinson'dı. Ünlü komedyen, programında erkeklerin biraz dağınık oldukları gerçeğini örtbas etmelerine yardımcı olmak için pis pantolon satan bir web sitesi fikri ortaya atmıştı. İşte bu şaka, 'idrar lekeli' kot pantolonla gerçek oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #idrar
        #Pantolon
        #Moda

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Habertürk Anasayfa