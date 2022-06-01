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Mobilya sektöründe düğün sezonu heyecanı başladı. Sektör yetkilileri, bu sene 600 bin çiftin dünya evine girmesini beklerken, perakende tarafında taksit sayısının en az 18 ay olması durumunda çiftlerin daha rahat alışveriş yapabileceğini vurguluyor.

Sektördeki gelişmelere yönelik konuşan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Bu yaz 600 bin çift evlenerek yuva kuracak. Ancak satın alma gücünün zayıflaması nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düğün sezonu etkisinin mobilya alışverişlerine yoğun şekilde henüz yansımadığını görüyoruz" dedi.

Bir evin mobilya ihtiyacını karşılayabilecek koltuk takımı, yatak odası, yemek odası ve aksesuar ürünlerinin toplam bütçesinin 120 bin TL civarını bulabildiğini de vurgulayan Balcı, "Bu nedenle bizim devletimizden talebimiz bu konuda taksit sayısının 18 ve üzerine çıkartılması yönündedir" talebinde bulundu.

Mobilyadaki ihracat rakamlarına da değinen Balcı, "Türkiye’nin mobilya ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 1.1 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hammadde de ise MDF’ye ihracat yasağının getirilmesinin etkileri iç piyasaya olumlu yansıdı. Bu doğrultuda mimimum iki ayı bulan termin süreleri bir aya kadar indi. Ancak bu konuda Orman Bakanlığımıza da bir çağrımız daha olacak. Yurt içinde yapılan ihaleler internet üzerinden online olarak gerçekleştiği için işin uzmanı olmayan kişiler tarafından MDF satın alınıp stoklama yapılıyor ve yüksek fiyattan iç piyasaya satılmaya çalışılıyor. Bizler mobilya sanayicileri olarak bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.