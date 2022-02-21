AA

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) öncülüğünde, 1.500'den fazla markanın ve 15 üye derneğin katılımıyla "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına destek olmak için yüzde 8 indirim başlatıldı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bugün bir araya geldiklerini anımsatarak, bu görüşmede ülke ekonomisine ilişkin detaylı görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Mobilya sektörünün, Türkiye için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmediğini ifade eden Güleç, MOSFED'e bağlı 15 üye dernekle birlikte alınan karar kapsamında tüm mobilya ürünlerinde yüzde 8 indirim kampanyası başlattıklarını, bu kararın birçok sektöre canlılık katacağını vurguladı.

Güleç, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına yüzde 8 indirimle katıldıklarını, kampanya sayesinde tüketicilerin yüzde 8 indirimle mobilya ihtiyaçlarını karşılayabileceğini bildirdi.

ÜRETİM VE ALIŞVERİŞ CANLANACAK

Ahmet Güleç, hareketlenen ekonomi çarklarının sadece mobilya sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobilya sektörü olarak camdan tekstile, kimyadan metale kadar birçok sektörle bağlantılıyız. Birçok sektörün müşterisiyiz. Mobilyada yaşanacak hareketlilik tüm bu sektörlere de yansıyacak ve dolaylı olarak sektörler arası tedarik zinciri, üretim ve alışveriş hızlanacak. Ülke ekonomisini ve üretimini hızlandıracak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak bu kararımızın etkisinin artması için aynı şekilde tedarikçimiz olan diğer sektörlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu çağrımızın karşılıksız kalmayacağını çok iyi biliyoruz. Mobilyacılar olarak ülkemiz için elimizi taşın altına çekinmeden koyuyoruz."

Güleç, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasında yerli sanayici ve üreticinin kazanacağını, bu canlılığın üreticilere umut, güç ve bereket olacağını söyledi.

15 DERNEK KATILIYOR

MOSFED öncülüğünde düzenlenen yüzde 8 indirim kampanyasına alanında öncü olan 1.500'den fazla marka ve 15 dernek katılıyor.

Bu dernekler arasında Antakya Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Ankara Siteler Mobilya Üreticileri Derneği, Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği, Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği, Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği, Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği yer alıyor.