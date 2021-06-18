AA

Sektörün 36 bin üyesinin çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonunun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, kalitesi ve tasarımıyla ön plana çıkan Türk mobilyasının dünyadaki bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın mart-mayıs döneminde ihracatta düşüş yaşandığını belirten Güleç, sektörün sonraki aylardan itibaren dış satımını artırarak yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Mobilya sektörünün geleceğinin ümit verici olduğunu ve var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Güleç, şöyle dedi:

"Mobilya sektörü olarak yatırım, ihracat ve istihdama önem veriyoruz. Biz sürekli istihdamı artıran bir sektörüz. Son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle istediğimiz verimliliği sağlayamıyoruz ama hedefimiz 2022 yılında dünyaya açılan Türkiye mobilya markasıyla istihdamı artırmak. Mobilya sektörü toplumun çok geniş kesimine istihdam sağlıyor. Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz."

"DÜNYA TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN BİR MOBİLYA ÜLKESİ OLDUĞUNU KABUL ETMEK İSTİYORUZ"

Güleç, Türkiye'nin mobilyada dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında olması için nitelikli iş gücünün önemli olduğunu dile getirdi.

Meslek sahibi olmanın her zaman yaşam garantisi, dünyanın her yerinde iş bulma imkanı anlamına geldiğini vurgulayan Güleç, "2022'nin sonuna kadar Türkiye mobilya sektörünün hedefi 100 bin kişiye ek istihdam sağlamaktır. Dünya ticaretinde Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunu kabul ettirmek istiyoruz. 25 milyar dolarlık üretim altyapımızın da ana garantisi bizim nitelikli iş gücümüz olacaktır." diye konuştu.

Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden daha fazla pay alması için katma değerli üretime ve dijitalleşmeye daha çok önem vereceklerini kaydetti.