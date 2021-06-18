Sektörün 36 bin üyesinin çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonunun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, kalitesi ve tasarımıyla ön plana çıkan Türk mobilyasının dünyadaki bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın mart-mayıs döneminde ihracatta düşüş yaşandığını belirten Güleç, sektörün sonraki aylardan itibaren dış satımını artırarak yoluna devam ettiğini dile getirdi.
Mobilya sektörünün geleceğinin ümit verici olduğunu ve var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Güleç, şöyle dedi:
"Mobilya sektörü olarak yatırım, ihracat ve istihdama önem veriyoruz. Biz sürekli istihdamı artıran bir sektörüz. Son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle istediğimiz verimliliği sağlayamıyoruz ama hedefimiz 2022 yılında dünyaya açılan Türkiye mobilya markasıyla istihdamı artırmak. Mobilya sektörü toplumun çok geniş kesimine istihdam sağlıyor. Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz."
Güleç, Türkiye'nin mobilyada dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında olması için nitelikli iş gücünün önemli olduğunu dile getirdi.
Meslek sahibi olmanın her zaman yaşam garantisi, dünyanın her yerinde iş bulma imkanı anlamına geldiğini vurgulayan Güleç, "2022'nin sonuna kadar Türkiye mobilya sektörünün hedefi 100 bin kişiye ek istihdam sağlamaktır. Dünya ticaretinde Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunu kabul ettirmek istiyoruz. 25 milyar dolarlık üretim altyapımızın da ana garantisi bizim nitelikli iş gücümüz olacaktır." diye konuştu.
Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden daha fazla pay alması için katma değerli üretime ve dijitalleşmeye daha çok önem vereceklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!