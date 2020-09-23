Mobilya sektöründe ihracatta artış beklentisi

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle cerrahi mobilyaya talep arttı.
Bu dönemde tıp, cerrahi, diş hekimliği alanlarında kullanılan mobilyalarının ihracatı, yüzde 86'lık artışla 32 milyon dolardan, 60 milyon dolara yükseldi.
- İhracatta artış beklentisi
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren sanayi sektörlerinden biri olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin küresel mobilya ihracatında 2019 yılında 6 sıra yükselerek dünya sekizincisi konumuna geldiğine dikkati çeken Yağcı, ilk 5 ülke arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.
- Ege'den mobilya sektörünün ihracatı
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi mobilya ihracatçısı firmaları ziyaret ettiğini kaydeden Yağcı, "Bu yılın 8 ayında Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatında 2019 yılı rakamlarını yakaladık ve 103 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Türkiye'nin ortalama mobilya ihraç fiyatı 2,64 dolar/kg iken, Ege Bölgesi'nde bu rakam 3,09 dolar/kg oldu. Egeli mobilya ihracatçılarımız daha katma değerli ürün ihraç etmeyi başardı." ifadelerini kullandı.
Yağcı, Ege Bölgesi’nden yapılan mobilya ihracatının daha katma değerli olması için bir tasarım yarışması düzenleyeceklerini de bildirdi.
Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi için pandemi öncesinde çalışma başlattıklarına değinen Yağcı, şunları kaydetti:
"URGE Projemize başvuran 33 firmamızla pandemi sonrasında çalışmalarımıza tekrar başladık. Yeni dönemde URGE Projesini hayata geçirerek, Ege Bölgesi'nden daha katma değerli mobilya ihracatını arttıracağız.”
Açıklamada, Ege Bölgesi'nden en fazla ihracat yapılan ülkelerin 9 milyon 332 bin dolarla Almanya, 9 milyon 140 bin dolarla Hollanda ve 6 milyon 272 bin dolarla İsrail olarak sıralandığı kaydedildi.
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