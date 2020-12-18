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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK'nın fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksitlendirme süresinin 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksitlendirme oranının ise 18 aydan 12 aya düşürülmesi kararına, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nden tepki açıklaması geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, hali hazırda pandemi ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte mobilya alışverişlerinde taksitlendirmenin 18 aydan 12 aya düşürülmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Balcı, “Yeni yıla girmemize sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, sektör adına daha olumlu adımların atılmasını beklerken, yeni müjdeler yeni destek paketleri beklerken böyle bir haberle karşılaşmış olduk. Hem üretici, hem satıcı hem de tüketicinin alım gücünü de düşünerek bu kararla ilgili geri adım atılmasını umuyoruz” dedi.

Mustafa Balcı ayrıca, “Sonbahar dönemiyle birlikte Covid-19 salgınının yeniden pik yaptığı bu günlerde, devletimizin aldığı tedbirlere önemle riayet ediyoruz. Mobilya alışverişinin en çok yapıldığı mağazalarımız cumartesi ve pazar günleri kapalı durumda. Esnafımız satış yapamıyor. Bunun üzerine bir de taksit sayılarının azaltılmasını bu dönemde çok doğru bulmuyoruz” diye ifade etti.

“VATANDAŞ KABUĞUNA ÇEKİLİR, ÇARKLAR DURMA NOKTASINA GELİR"

Balcı, "2020 yılına girdiğimizde yurt içinde 60 milyar TL’lik bir satış hedefi olan sektörümüz, seneye KDV indirimi müjdesiyle girmişti. Ancak pandemi nedeniyle iç pazarda KDV indirimin etkilerini çok fazla göremedik. Yaz sezonunda hükümetimiz düğün alışverişlerini desteklemek ve sanayimizde çarkların devam etmesi için çeşitli kredi destek paketleri hazırlamıştı. Biz 2021 yılına umutla girmek istiyoruz. Sektörümüzün son dönemde yaşadığı yurt dışından hammaddeye erişim konusundaki sıkıntılarımıza rağmen üretimimizi aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Yine mobilya teslimatlarında yaşadığımız termin sürelerinin uzamasına rağmen tüketicilerimizi mağdur etmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun üzerine bir de vatandaşa 18 ay yerine 12 ay taksit yaparsak, vatandaşımız kabuğuna çekilir ve alışveriş yapma tercihini erteler. Bu doğrultuda giderleri çok fazla olan mobilya perakendeciliğimiz iç piyasada dar bir boğaza girebilir” diyerek sözlerini noktaladı