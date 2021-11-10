Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sene sonu gelmeden 3,5 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek "Yıl sonu ihracat hedefimizi 4 milyar doların üzerine taşıdık. Yıl sonunu 4,3 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu yılı rekorla kapattığımız gibi 2022 ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine, Türk mobilyasının kalitesiyle dünyada marka haline geldiğini söyledi.
Türkiye'nin 2019'da dünyada en fazla mobilya ihracatını artıran ülke olduğunu vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:
"Dünya genelinde 6 basamak birden yükselerek dünya 8'incisi olduk. Bu rekorla beraber 2020'de de ihracatını düşürmeyen sektörler arasında yer aldık. 2019 yılında rekor ihracat yapmıştık. 2019'da toplam mobilya ihracatımız 3 milyar 460 milyon civarındaydı. Şimdi sene sonu gelmeden 3,5 milyar doları aşmış olduk. Bu rakamlar hep ileriye dönük yaptığımız planların doğru olduğunu gösteriyor. Türk mobilyası imajıyla ilgili çok ciddi anlamda büyük pazarlarda büyüyoruz. ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere başta olmak üzere mobilyanın değerli görüldüğü ülkelerde büyüyoruz. Bu bizim en büyük kazanımımız oldu.
YIL SONIU HEDEFİ 4.3 MİLYAR DOLAR
Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda dünya ticaretindeki payını artırarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Türkiye bir mobilya ülkesi olduğunu kanıtladı. Çok fazla dinamiğimiz vardı. Şükürler olsun bugün meyvelerini vermeye başladı. Artık dünyanın büyük mobilya firmaları Türkiye'yi bir üretim üssü olarak görmeye başladı. Bazıları üretimlerini buraya taşımaya başladı. Bazıları da buradaki üreticilerimizle iş birliği yaparak koleksiyonlarını Türkiye'de üretmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Türk mobilya sektörünün büyük pazarlardaki payını artırdığını dile getiren Güleç, şöyle devam etti:
"Yıl sonu ihracat hedefimizi 4 milyar doların üzerine taşıdık. Yıl sonunu 4,3 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Pazarlara girdikçe ihracatımız milyar, milyar artacak. Bu yılı rekorla kapattığımız gibi 2022 ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Mobilya ihracat hedefimiz 2023'te 6 milyar dolardı. Bu rakamı rahatlıkla yakalayacağız ama 2022'de mobilya ihracatındaki artış hızı birçok sektör için gıpta vesilesi olacak."
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