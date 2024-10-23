Mobilya mağazasında büyük yangın
Kırklareli'nde bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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