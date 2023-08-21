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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı  - İş-Yaşam Haberleri

        Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı 

        Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar doları geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:12
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        7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı 
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        İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, temmuzda Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 20 milyar dolar oldu.

        Bu yıl ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirleyen mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise temmuzda 609 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise 4,58 milyar dolara yükseldi.

        Sektörün en önemli ürün gruplarından birisini oluşturan mobilyada ise temmuz ihracatı 343 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobilyada 7 aylık toplam ihracat 2,61 milyar dolar seviyesine çıktı.

        Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 7 aylık dönemde en yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında 577,6 milyon dolarla Irak geldi. Onu 238,6 milyon dolarla İsrail, 229 milyon dolarla Birleşik Krallık, 196,3 milyon dolarla Almanya, 171,2 milyon dolarla İran izledi.

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        RUSYA'YA YAPILAN MOBİLYA İHRACATI 13,5 MİLYON DOLAR OLDU

        Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan mobilya ihracatı yüzde 55,3 artışla 131,5 milyon dolar oldu.

        Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörde seçimlerin de geride kalmasıyla yatırımların hızlandığını ve böylelikle sektörün önünün daha açık olduğunu bildirdi.

        Diğer sektörlerde daha sakin geçen yaz mevsiminin kendileri için çok verimli olduğunu kaydeden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu süreçte ihracat oranlarımızı artırırken bir yandan da yeni ihracat stratejileri belirleyip kısa ve orta vadede hedeflediğimiz rekorlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Ticaret Bakanlığının geçtiğimiz yıl başlattığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin yanına İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi'ni de ekledik ve ihracat rotamızı genişlettik. Bu doğrultuda oluşturacağımız heyetlerle 57 üyesi bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ziyaretlerde bulunup oraların ihtiyaçlarına uygun ihracat stratejileri geliştireceğiz. Bu pazarlarda zayıf olmasak da ülkelerin potansiyel durumları göz önüne alındığında ihracattan daha fazla pay şansımız da son derece yüksek."

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