İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden alınan bilgiye göre, 2020'de, salgının ilk döneminde sekteye uğrayan ancak yılın ikinci yarısında atağa geçen sektörün ihracatı, bu yıl da artışını sürdürüyor.
Ocak-mayıs döneminde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 28 artışla 2,6 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 1,6 milyar doları mobilyadan geldi.
İhracat, mayısta ise geçen yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 37,46 artışla 504 milyon dolara, mobilyada da yüzde 48,28 yükselişle 295 milyon dolara ulaştı.
Türkiye, söz konusu dönemde en çok çocuk mobilyası, yemek ve oturma odası mobilyası ile yatak haline getirilebilen mobilya ihracatı gerçekleştirdi.
En çok mobilya ihracatı gerçekleştirilen ilk 5 ülke ise Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak olarak sıralandı.
İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak her yıl dünya piyasalarında daha çok varlık gösterdiklerini belirterek, mobilya ihracatının yapılacak hamlelerle artırılabileceğini söyledi.
Genel anlamda Türkiye'nin en çok mobilya ihracatını Irak, İsrail, İngiltere, ABD ve Almanya'ya yaptığını, Avrupa ve ABD pazarının Türk mobilya sektörü açısından büyümeye elverişli olduğunu ifade eden Güleç, şöyle devam etti:
"Türkiye, Avrupa'ya yakın olduğu için lojistik açısından avantajlı. ABD'ye yapılan ihracatı artırmak için lojistik merkezine ihtiyaç var. Bu konuda Türk yetkili makamları nezdinde gerekli girişimleri başlattığımızı açıklamıştık. Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ABD'ye ihracatımızı artırabiliriz. Lojistik merkezine ihtiyacımız var. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığına başvurumuzu yaptık. ABD Yurtdışı Lojistik Merkezi, ihracatçı sektörlerimiz için ilk olacak. Belki diğer sektörlere örnek de olacağız."
Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün dünya ihracat sıralamasında 5'inci basamakta bulunduğunu aktararak, "Türk mobilya sektörünün dünya piyasalarındaki algısına ilişkin çalışmalar bize Türk mobilyasının bilindiğini ancak güçlü bir algısının olmadığını, yani bu piyasanın olmazsa olmazı gibi algılanmadığını gösterdi. Bu da tanıtım çalışmalarına ağırlık vermemize işaret ediyor." dedi.
Bu yıl sanal ticaret heyetleri, yeni pazar araştırmaları, fuar ve mevcut pazarları koruma stratejisiyle çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Güleç, ihracatı artırmaya yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydetti.
Güleç, salgının tüm sektörleri yeniden şekillendirdiğini ifade ederek, "Kovid-19 sonrası dünya farklı olacak. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerine olan talep ve satış şekli de değişecek. Öngörümüz bu yönde. Sektörümüzü salgın sonrasına hazırlamaya çalışıyoruz. Yeniliklere hızlı adapte olan bir sektörüz. Bunu da başaracağımızdan eminim." diye konuştu.
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