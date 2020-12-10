AA

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı yılın 11 aylık döneminde 4,99 milyar dolar olarak gerçekleşti ve mobilyanın söz konusu rakam içinden aldığı pay ise 3,1 milyar dolar oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasında görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacıya ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Güleç, Türkiye mobilya sektörünün dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu da hatırlatarak sektörün yüksek teknolojiyle inovatif ürünlere odaklandığını açıkladı.

Sektörün üretim hacmini 10 milyar dolar olarak aktaran Güleç, “Türkiye mobilya sektörü olarak üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Dolayısıyla katma değerli ve tasarım yönü güçlü mobilya üretimimizi artırarak, dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 2’den, yüzde 3’e çıkarmak istiyoruz. Aynı zamanda hayatımızın bir gerçeği olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pademisi tüm hızıyla devam ederken yılı, mobilya üzerinde 4 milyar bandına en yakın noktada tamamlama hedefiyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Bu olağanüstü koşullarda tüm sektör paydaşlarında olduğu gibi bizde 2021 planlarımızı gözden geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Güleç, uzun vadeli hedefler için pandeminin seyrini izlediklerini belirterek, “Ancak içinde bulunduğumuz gündemde dahi 2021 yılı Türkiye için fuar yılı. Nisan ayında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz mobilya fuarında ciddi bir ticari hacmin oluşmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’ye mobilyada ihracat artışı yüzde 11,23

Mobilya ihracatında ilk beş pazarı Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere ve İsrail olarak açıklayan Güleç, ABD ve Çin gibi stratejik önemdeki hedef pazarlarda ise yaşanan artışın dikkati çektiğini kaydetti.

Güleç, ABD’ye mobilya ihracatında pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artışın yüzde 11,23 olduğunu belirterek, “ABD pazarındaki istikrarımız devam ediyor. Bu artış, istikrarlı pazar konsantrasyonu ve 5 yıllık bir çalışmanın neticesi olarak okunabilir. Lojistik mobilya merkezleri projesinin tam olarak hayata geçmesi halinde bu tarafta daha ciddi bir artış bekliyoruz.” dedi.

Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı olan Çin pazarında Türk ürünlerine duyulan ilginin de sistematik bir yükseliş grafiği gösterdiğine işaret eden Güleç, “Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 3 artarak 1,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Romanya’da pazar payımızın artış şeklinde öne çıkmasını sürdürdü. Aynı zamanda kilogram başına fiyatlarda da Avrupa ülkelerine ihracatımız 3 doların üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu rakam Irak’ta 2 doların hemen altı, Suudi Arabistan’da ise 2,30 dolar.” açıklamasını yaptı.

Ahmet Güleç, ihracatta bayrağı İstanbul’un taşıdığını ve İstanbul’u sırasıyla Bursa, Kayseri, Ankara ve İzmir’in izlediğini aktararak, şunları kaydetti:

“İstanbul bu yıl 1 milyar dolar barajını aşacak gibi duruyor. Bursa 687 milyon dolar, Kayseri 489 milyon dolar, Ankara 240 milyon dolar, İzmir ise 154 milyon dolarlık ihracat yaptı. Pandemiye rağmen yılın ilk 11 ayına bakıldığında 2019 senesine göre dikkat çekici artışlar var. Ancak en ilginç artışı yüzde 116 ile Şırnak yakalamış durumda. Geçen yıl 27 milyon dolar olan 11 aylık ihracatını kasım sonunda 60 milyonun üzerine taşıyan ilimiz olarak, pandemi sürecini pozitif tarafta tamamlamayı başarmış durumda.”