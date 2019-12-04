AA

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe bu ay sadece 7 milyon dolarlık dış satım yapılması halinde ihracat rekoru kırılacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre sektör, geçen yılı 2017'ye nazaran yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarlık ihracatla rekor kırarak kapattı.

Bu yılın 11 ayında özellikle İstanbul, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere pek çok ilde hazırlanan mobilya ve orman ürünlerini yurt dışında 220 farklı pazara (ülke, serbest bölge ve özerk bölge) ihraç eden sektör, dış satımını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,91 artırdı.

Ocak-kasım aylarında 5 milyar 7 milyon 810 bin dolarlık dış satım yapan sektör, bu ay yaklaşık 7 milyon dolar daha ihracat yaparsa rekor kıracak.

Geçen yıl aralık ayında 458 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün, bu ay yapacağı dış satımla yeni rekoru kıracağına "kesin" gözüyle bakılıyor.

EN FAZLA İHRACAT KOMŞU ÜLKELERE

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ocak-kasım döneminde en fazla ihracatı Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım geçen yıla göre yüzde 21,01 artarak 814 milyon 379 bin dolar oldu.

Irak'ın ardından en fazla ihracat 258 milyon 935 bin dolarla İran'a yapıldı. İran'a dış satım 2018'in 11 ayına göre yüzde 20,91 arttı.

Üçüncü sırada yer alan İsrail'e ihracat da bu dönemde yüzde 20,79 yükselerek 258 milyon 75 bin dolar oldu.

ALMANYA, ABD, SUUDİ ARABİSTAN VE LİBYA'YA İHRACAT ARTTI

Sektörün önemli pazarlarından Libya'ya yapılan dış satım yüzde 53,26 artarak 232 milyon 229 bin dolara yükseldi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 8,67 artışla 199 milyon 530 bin dolara, Almanya'ya dış satımı yüzde 11,07 yükselişle 183 milyon dolara çıktı.

ABD'ye ihracatını 94 milyon 208 bin dolardan 132 milyon 946 bin dolara çıkaran sektörün bu ülkeye dış satımı yüzde 41 artış gösterdi.

Önemli pazarlardan İngiltere'ye ihracatta ise yüzde 7,57 azalış görüldü. Bu ülkeye dış satım, 278 milyon 385 bin dolardan 257 milyon 324 bin dolara geriledi.

Ocak-kasım döneminde Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan her birine 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.

"BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELMİYOR"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mobilyasının tasarımı ve kalitesiyle dünyada önemli yer edindiğini söyledi.

Mobilya sektörünün son yıllarda adeta destan yazarak ihracatını artırdığını vurgulayan Ayhan, "Dünyanın en önemli mobilya üretim merkezlerinin başında Türkiye gelecek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Türk mobilyasını dünyaya daha çok tanıtmak için fuar fuar geziyoruz. Başarı kendiliğinden gelmiyor. Çok büyük mücadele veriyoruz." dedi.

İhracat rakamlarının daha da artacağından hiçbir şüphesinin olmadığını dile getiren Ayhan, doğru yolda ilerlediklerini, daha kaliteli ürünler yaparak ilerlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.