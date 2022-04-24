Mobilya ihracatında rekor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarından derlenen verilere göre, sektörün ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 artarak 1 milyar 933,3 milyon dolar oldu.
Bu dönemde mobilya ihracatı ise 1 milyar 149 milyon dolara ulaşarak en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı.
Sektörün mart ihracatında ise yüksek artışlar görülmeye devam etti. Martta 2021'in aynı dönemine kıyasla mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 29,6, mobilyada ise yüzde 22 yükseliş yaşandı.
Mobilya sektörü martta en çok ABD, Almanya, Fransa, Irak ve Libya'ya ihracat yaparken, en çok artış yaşanan pazar yüzde 65 ile Katar oldu. Bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç edildi.
"SEKTÖRÜMÜZÜ BİRÇOK GELİŞMİŞ ÜLKE PAZARINDA ÖNE ÇIKARDIK"
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yapılan çalışmalar ve atılan adımlar doğrultusunda sektörün inanılmaz bir ivme kazandığını belirterek, "Üretimde ve ihracattaki başarımızla sektörümüz birçok gelişmiş ülke pazarında öne çıkmayı başardı." dedi.
Her yıl ülke ihracatına milyarlarca dolar katkı sağladıklarını aktaran Özkan, "Bugün durup dinlenmek gibi bir şansımız yok. Daha da ileri gitmemiz gereken bir zamandayız. Sanayicimizin emeğini, alın terini ve üretimini bugünden daha iyi bir geleceğe, aldığımız noktadan daha da yükseğe taşımak zorundayız." diye konuştu.
Özkan, kısa süre önce başkanlık koltuğuna oturduğunu anımsatarak, kendilerine teslim edilen başarı bayrağını daha da ileri taşıyacaklarını, gerekli tüm adımları atacaklarını ve başarı hikayelerinin üstüne yenilerini ekleyeceklerini söyledi.
İLK ÇEYREKTE 693 MİLYON DOLARLIK KAĞIT VE KARTON ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİLDİ
Öte yandan, sektörün kağıt ve karton ürünü ihracatı da hızla artmaya devam etti. Ocak-mart döneminde bu grubun sektör ihracatından aldığı pay 693 milyon dolara yükseldi.
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, söz konusu gelişmeye ilişkin, dünyanın, kağıt ve karton mamullerine olan talebinin her geçen yıl artacağını söyledi.
Duran, "Sektörümüz, bugünün ve geleceğin kritik sektörleri arasında bulunuyor. Bunu çok iyi bilerek, dünya pazarında Türkiye'nin ve Türk kağıt sanayicilerinin adını daha fazla duyurmamız için kağıt ve kartonda katma değerli ürüne, sürdürülebilirliğe ve geri dönüşüme daha fazla önem vermeliyiz." diye konuştu.
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