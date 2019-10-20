Bursa İnegöl, İstanbul, Ankara, Kayseri ve İzmir gibi önemli üretim üslerine sahip olan mobilya sektörü dış ticarette hacmini artırırken, ihracatta da son 5 yılda ciddi ivme kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mobilya ihracatı, 2014'te 2 milyar 970 milyon dolar, 2015'te 2 milyar 753 milyon dolar, 2016'da 2 milyar 658 milyon dolar, 2017'de 2 milyar 760 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl, 2014 yılına göre ihracatta yüzde 5 artış olurken, söz konusu 5 yıllık dönemde ihracat toplamda 14 milyar 273 milyon dolara ulaştı.

Mobilya ithalatı ise 2014 yılında 1 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yıl 2014'e göre yüzde 47 azalışla 843 milyon dolara geriledi.

Öte yandan bu yılın ocak-ağustos döneminde de 2 milyar 206 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, mobilya ithalatında bu rakam 483 milyon dolar seviyesinde kaldı.

IRAK İLK SIRADA

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde söz konusu dönemde en fazla mobilya ihracatı yapılan ülke, 2 milyar 393 milyon dolarla Irak oldu. İhracatta bu ülkeyi Almanya 972 milyon dolar, Suudi Arabistan 881 milyon dolar, Fransa 686 milyon dolar ve ABD 484 milyon dolarla izledi.

TÜİK verilerine göre, mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar, prefabrik yapılar ihracatında 5 yıllık dönemde öne çıkan ilk 5 ülke ve miktar (dolar) şöyle:

Yıl Irak Almanya Suudi Arabistan Fransa ABD 2014 563.639.380 166.093.635 134.608.264 124.877.819 67.405.154 2015 482.413.653 183.355.249 195.578.629 130.962.700 94.536.508 2016 451.039.868 205.002.737 181.870.734 137.314.972 106.001.236 2017 438.030.781 198.738.238 185.929.206 135.862.861 91.714.390 2018 458.578.172 219.270.314 183.046.296 157.270.665 124.520.806 Toplam 2.393.701.854 972.460.173 881.033.129 686.289.017 484.178.094

2014-2018 döneminde mobilya ihracat ve ithalat rakamları (dolar) şöyle: