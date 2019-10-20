20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa İnegöl, İstanbul, Ankara, Kayseri ve İzmir gibi önemli üretim üslerine sahip olan mobilya sektörü dış ticarette hacmini artırırken, ihracatta da son 5 yılda ciddi ivme kazandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mobilya ihracatı, 2014'te 2 milyar 970 milyon dolar, 2015'te 2 milyar 753 milyon dolar, 2016'da 2 milyar 658 milyon dolar, 2017'de 2 milyar 760 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl, 2014 yılına göre ihracatta yüzde 5 artış olurken, söz konusu 5 yıllık dönemde ihracat toplamda 14 milyar 273 milyon dolara ulaştı.
Mobilya ithalatı ise 2014 yılında 1 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yıl 2014'e göre yüzde 47 azalışla 843 milyon dolara geriledi.
Öte yandan bu yılın ocak-ağustos döneminde de 2 milyar 206 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, mobilya ithalatında bu rakam 483 milyon dolar seviyesinde kaldı.
IRAK İLK SIRADA
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde söz konusu dönemde en fazla mobilya ihracatı yapılan ülke, 2 milyar 393 milyon dolarla Irak oldu. İhracatta bu ülkeyi Almanya 972 milyon dolar, Suudi Arabistan 881 milyon dolar, Fransa 686 milyon dolar ve ABD 484 milyon dolarla izledi.
TÜİK verilerine göre, mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar, prefabrik yapılar ihracatında 5 yıllık dönemde öne çıkan ilk 5 ülke ve miktar (dolar) şöyle:
|Yıl
|Irak
|Almanya
|Suudi Arabistan
|Fransa
|ABD
|2014
|563.639.380
|166.093.635
|134.608.264
|124.877.819
|67.405.154
|2015
|482.413.653
|183.355.249
|195.578.629
|130.962.700
|94.536.508
|2016
|451.039.868
|205.002.737
|181.870.734
|137.314.972
|106.001.236
|2017
|438.030.781
|198.738.238
|185.929.206
|135.862.861
|91.714.390
|2018
|458.578.172
|219.270.314
|183.046.296
|157.270.665
|124.520.806
|Toplam
|2.393.701.854
|972.460.173
|881.033.129
|686.289.017
|484.178.094
2014-2018 döneminde mobilya ihracat ve ithalat rakamları (dolar) şöyle:
|Yıl
|İhracat
|İthalat
|2014
|2.970.947.532
|1.588.940.888
|2015
|2.753.297.198
|1.376.397.452
|2016
|2.658.513.943
|1.007.000.662
|2017
|2.760.343.464
|1.007.000.662
|2018
|3.130.569.386
|843.291.427
|Toplam
|14.273.671.523
|5.822.631.091
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