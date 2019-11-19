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Mobilya atölyesinde can pazarı: 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerince dışarı çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

19.11.2019 - 08:59 | Güncelleme: AAGündem
kartal'da yangın

Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, saat 05.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamladığı olay yerinde, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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