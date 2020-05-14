Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti

Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, 2019 sonu itibarıyla 4,5 milyonu aştı.
AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, uygulamanın başladığı 2013 sonu itibarıyla üretilen mobil ve elektronik sertifika sayısı 297 bin 996 iken, bu rakam 2015 sonunda da 396 bin 247'ye yükseldi. Sertifika sayısı 2016'da 2 milyon 619 bin 206, 2017'de 3 milyon 244 bin 880 oldu. 2018'de de 3 milyon 817 bin 319'a çıktı.
Geçen yılın sonu itibarıyla ise 3 milyon 935 bin 693'ü elektronik imza ve 618 bin 186'sı mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 4 milyon 553 bin 879'a yükseldi.
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet verilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve güvenliğin artırılması BTK'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil ve elektronik imza sayesinde, elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza, ıslak imza ile eşdeğer olarak bilgisayarla yapılan işlemlerde kullanılıyor. Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın olması gerekiyor.
Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.
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