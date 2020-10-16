Mobil Oil Türk'ten sürücüler için kış bakım uyarıları

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Mobil Oil Türk AŞ'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber soğuk kış aylarına girilmeden önce sürücülerin alması gereken bakım önlemlerini sıralandı.

Buna göre, zorlu kış şartları eski veya yeni model bir çok otomobil için önemli riskler barındırıyor. Sürücüler kış aylarında daha çok arıza yaşıyor ve servise gitme olasılığı diğer mevsimlere göre ciddi oranda artıyor. Özellikle, kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon, servislerin kış aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor.

Bu kapsamda, motor yağı, silecek, lastik, far ve antifrizin kış döneminden önce kontrol edilmesi gereken en önemli noktaların başında geliyor. Kış aylarına hazır olmanın ilk koşulu kış lastiklerinden geçiyor. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda ve buzlu yol koşullarında daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Böylece olası kazaların önüne geçilirken, aracın bağlantılı diğer aksamları da korunmuş oluyor.

Radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle sıfır derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmamasını sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı da otomobilinizi koruyor.

- Silecekler, cam suyu ve far ayarları kontrol edilmeli

Kış aylarında en çok kullanılan parçaların başında gelen sileceklerin, yazın aşırı ısıya kaldığında verimliliğini yitirebilme ihtimaline karşın kontrolü ve gerekirse değişimi önem arz ediyor.

Bu dönemde en çok kullanılan cam suyunun ve silecek suyunun yola çıkmadan kontrol edilmesi gerekiyor. Kış aylarında uzun ve kısa farlar ile sis farlarının düzgün çalışması için mutlaka kontrol edilmesi önem gerektiriyor.

Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi önem arz ediyor.

- Frenlere özel dikkat gerekiyor

Fren sistemine ait donanımlar yılın diğer mevsimlerine oranla kış aylarında daha yoğun bir aşınmayla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, fren ve freni oluşturan parçaların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada eski bileşenlerin kullanılması, sürüş güvenliğini zayıflatarak kazaların artmasına neden olabiliyor.

Uzun süre kullanılmış veya yaz aylarında uzun yollara maruz kalmış filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabiliyor. Kış aylarında hava, yakıt ve polen filtresinin uzman kişilerce kontrol edilmesi öneriliyor.

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğradığı için kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi yapılması önem arz ediyor.

- Motor yağında güven ve kalitenin önemi

Hava sıcaklıkları düşmeden önce kontrol edilmesi gereken bir diğer nokta ise motor yağı. Motor yağı aracın kalbi sayılan motorun, tüm aksamlarının sağlıklı bir şekilde çalışması için kritik önem taşıyor. Bu bakımdan, kış aylarından önce motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi ve eksikse tamamlanması gerekiyor.

Düşük sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığını sürdürmek, yüksek sıcaklıklarda ise yağın aşırı seyreltilmesinin önüne geçmek için motor yağının kaliteli ve güvenilir bir markadan seçilmesi motorun ömrü için önem arz ediyor.

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