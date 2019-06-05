Bilgi teknolojileri şirketi Cisco’nun Global Mobil Ağlar Endeksi’ne göre, 2022 itibariyle mobil veri trafiği global IP trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil edecek ve yılda 930 eksabayta ulaşacak. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde ise 2022 senesi itibariyle 1 milyar mobil kullanıcı olacak.

Cisco’nun duyurduğu, 2017-2022 yıllarını kapsayan Global Mobil Ağlar Endeksi’ne göre, 2022 sonunda mobil veri trafiğinin yıllık bir zetabayt bandına yaklaşacak. 2022 itibariyle, mobil veri trafiği global IP trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil edecek ve yılda 930 eksabayta ulaşacak. Bu 2012'deki tüm global mobil veri trafiğinin neredeyse 113 kat daha fazla bir rakama denk geliyor.

2017'de dünya genelinde beş milyar mobil kullanıcı vardı, ancak önümüzdeki 5 yıl içinde bu sayı yarım milyar artarak 5.5 milyar kullanıcıya çıkacak. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 71'i demek.

2022 yılına gelindiğinde ise 12 milyardan fazla mobil bağlantılı cihaz ve IoT (nesnelerin interneti) bağlantısı olacak. 2022 itibariyle, mobil ağlar 8 milyardan fazla kişisel mobil cihazı ve dört milyar IoT bağlantısını destekleyecek.

Yayınlanan tahmin dünya çapında mobil ağ performansının artacağını da öngörüyor. 2017 yılında 8.7 Mbps olan ortalama global mobil ağ hızı, 2022'ye kadar üç katından fazla bir artış kaydederek 28.5 Mbps'ye çıkacak. Bazı bölgelerde 5G’nin benimsenme oranları arttığı için ortalama mobil veri hızları da coğrafi konuma göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, “Küresel mobil trafik zettabayt dönemine yaklaştıkça, 5G ve Wi-Fi'ın gerekli ve tamamlayıcı erişim teknolojileri olarak bir arada var olacağına inanıyoruz dedi.

KULLANICI VE TRAFİKTE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Cisco’nun Mobil Görsel Ağ Endeksi (VNI) Tahmini’nde yer alan Türkiye’nin de içinde yer aldığı Orta Doğu ve Afrika pazarına yönelik dikkat çekici diğer sonuçlar ise şöyle:

Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 2022 senesine kadar 1 milyar (Ortadoğu ve Afrika toplam nüfusunun yüzde 58’i) mobil kullanıcı olacak. Bu rakam 2017 senesinde 798 milyondu.

2022 senesine kadar kullanıcı başına mobil trafik aylık 7649 megabayta ulaşacak. Bu rakam 2016’da aylık 777 megabayttı. Buna göre, birleşik yıllık artış oranı yüzde 57 olacak.

Bir mobil bağlantı başına (M2M/LPWA dahil) mobil trafik 2021 senesine kadar aylık 4061 megabayta ulaşacak. Bu rakam 2016’da aylık 459 megabayttı. Buna göre, birleşik yıllık artış oranı yüzde 55 olacak.

DAHA AKILLI CİHAZLAR GELECEK

2017 senesinde akıllı cihazlar ve bağlantılar Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki tüm mobil cihaz ve bağlantıların yüzde 27’sini oluşturdu. Buna Düşük Güçlü Geniş Alan Bağlantıları (LPWA) dahil değildi. Cisco, 2022 senesine kadar akıllı cihaz ve bağlantıların LPWA hariç tüm mobil cihaz ve bağlantıların yüzde 77’sini oluşturacağını öngörüyor.

Akıllı cihazlar ve bağlantılar 2017’de toplam mobil veri trafiğinin yüzde 78.3’ünü oluşturdu. Sözkonusu trafiğin 2022 senesine kadar yüzde 96.1’e ulaşması bekleniyor.

Cisco, 2022 senesine kadar Ortadoğu ve Afrika bölgesinde mobil bağlantıların yüzde 20’sinin 2G olacağını öngörürken, yüzde 54’ünün ise 3G olacağını öngörüyor. Ağ operatörlerinin kesintisiz ve kusursuz bağlantı sunma konusundaki hassasiyetlerine bağlı olarak, 4G’nin yüzde 23 oranındaki bölgesel mobil bağlantının yüzde 23’ünü teşkil edeceği, 5G’nin de yüzde 0.2’lik bir oranı teşkil edeceği öngörülüyor.

Her geçen gün M2M (mobilden mobile) ve IoT teknolojili cihazlar daha çok birbirine bağlandıkça, LPWA teknolojisinin de mobil bağlantıların yüzde 4’ünü oluşturması bekleniyor.

M2M, GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER VE HIZ ARTACAK

Ortadoğu ve Afrika bölgesi mobil M2M bağlantı açısından en yüksek artışın görüleceği ikinci bölge olacak. 2017 ile 2022 arasında birleşik yıllık artış oranı yüzde 31 olacak.

M2M trafiğinin 2017’den 2022’ye kadar 10 kat artacağı tahmin ediliyor. birleşik yıllık artış oranı yüzde 58 olacak.

2017’de Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ortalama cep telefonu hızı yaklaşık 4.4 Mbps’ti. Cisco 2022 senesine kadar bu hızda 10.9 Mbps’lik bir artış olacağını ve hızın 15.3 Mbps’ye ulaşacağını öngörüyor.

2017’de 6.2 Mbps olan ortalama Wi-Fi hızının da 2022 senesine kadar 11.2 Mbps’ye ulaşması bekleniyor.

2022 senesine kadar Ortadoğu ve Afrika bölgesinde mobil ağlarda her 31 dakikada bir bugüne dek yapılan tüm filmlerin gigabayt bazında değeri kadar veri trafiği gerçekleşecek.