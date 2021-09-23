Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Çetmi köyüne giden Zafer Tarhan yönetimindeki 19 AAH 862 plakalı Toplum Sağlığı Merkezine ait hafif ticari araç, Ahmet Çoban idaresindeki 05 AAY 832 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan sağlık görevlileri Büşra Ünal ve Yeliz Çelik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.