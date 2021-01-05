Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen verilere göre, elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 20 milyar lirayı aştı.
Operatörlerin toplam yatırımları bu çeyrekte 4,4 milyar liraya yaklaştı.
Söz konusu çeyrekte, BTK tarafından yetkilendirilen 452 şirket, sahip oldukları 816 yetki belgesiyle hizmet verdi.
Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82,8 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.
Mobil abonelerin 76,5 milyonunu 4,5G aboneleri oluştururken, 3G abone sayısı 4,4 milyona geriledi. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısındaki artış devam ederek 6,1 milyonu geçti.
YAKLAŞIK 147 MİLYON NUMARA TAŞINDI
Mobil sektörde rekabeti artıran unsurlardan "numara taşınabilirliği" hizmetinden üçüncü çeyrekte yararlanan abone sayısı 3,3 milyon olurken toplamda ise bugüne kadar yaklaşık 147 milyon numara taşındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmeyen elektronik haberleşme sektöründe, özellikle genişbant hizmetlerde oluşan talep hem yeni abonelikler hem de mevcut abonelerin daha fazla veri kullanması anlamında arttı.
Türkiye'de 65 milyonu aşkın mobil ve 15,8 milyonun üzerinde sabit olmak üzere yaklaşık 81 milyona genişbant internet abonesi bulunuyor. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yıllık bazda genişbant abone sayısında yüzde 5 artış gerçekleştiği görülüyor.
Alt kategorilere bakıldığında en yüksek yıllık artışın yüzde 33 ile "Eve kadar fiber" abone sayısında olduğu tespit edildi. Bunu yüzde 18,9 ile kablo internet abone sayısındaki yükseliş izledi.
FİBER ABONE SAYISI 3.7 MİLYONU GEÇTİ
Toplam fiber abone sayısı 3,7 milyonu geçerken, kablo internet hizmeti alanların sayısı 1,2 milyonun üzerine çıktı.
Abonelerin veri kullanımı artarak, sabit genişbant abonelerinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama aylık veri kullanımı 153 gigabyte, mobil abonelerin ortalama aylık veri kullanımı ise 9,3 gigabyte olarak hesaplandı.
Bu veriler bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sabitte yüzde 35, mobilde ise yüzde 45 civarında kullanım artışı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'deki toplam fiber şebeke uzunluğu geçen yılın üçüncü çeyreğinde 413 bin kilometreyi aşarak yıllık bazda yüzde 11 arttı.
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