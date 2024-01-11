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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar M.Ö. 6. yüzyıla tarihli "kore torsosu" Türkiye'ye iade edildi - Öne çıkan haberler

        M.Ö. 6. yüzyıla tarihli "kore torsosu" Türkiye'ye iade edildi

        İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021 yılında satışa çıkan Milet kökenli ve M.Ö. 6. yüzyıla tarihli "kore torsosu" Türkiye'ye getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:48
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        Ana yurduna kavuştu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021 yılında satışa çıkan Milet kökenli ve M.Ö. 6. yüzyıla tarihli "kore torsosu"nun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

        Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Türkiye kökenli eserlerimizi ana yurduna kavuşturmaya devam ediyoruz. İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021 yılında satışa çıkan Milet kökenli ve M.Ö. 6. yüzyıla tarihli "kore torsosu"nu teslim aldık. İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #kore torsosu
        #haberler
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