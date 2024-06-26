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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MMA Türkiye Smarties Awards 24 başvuruları başladı - İş-Yaşam Haberleri

        MMA Türkiye Smarties Awards 24 başvuruları başladı

        MMA Türkiye tarafından düzenlenen, modern pazarlama alanında yaratıcılığı, yenilikçiliği ve iş başarılarını ödüllendiren SMARTIES™AWARDS Türkiye '24'e başvurular başladı. Ödül programına modern pazarlamanın her alanından, kanal, endüstri bağımsız proje veya kampanyalarıyla ajanslar, markalar ve teknoloji sağlayıcılar katılabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:07
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        MMA Türkiye Smarties Awards 24 başvuruları başladı
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        Sektörün en ilham verici kampanyalarını ve vaka incelemelerini ödüllendirmesi ile bilinen Smarties Awards, Türkiye’de 12 yıldır veriliyor.

        2023 yılında 6 ana kategoride verilen ödüllere bu yıl AI (YZ - Yapay Zeka) kategorisi de eklendi. AI (YZ - Yapay Zeka) ana kategorisi altında, Yapay Zeka Destekli Kitle Etkileşimi, Yapay Zekanın Reklamcılıkta Yenilikçi Kullanımı ve Yapay Zeka Odaklı Yaratıcı Mükemmellik olmak üzere 3 alt kategoride ödüller sahiplerini bekliyor.

        Smarties Awards, yıllardır iş sonuçlarını artıran ve yaşamları olumlu yönde etkileyen yenilikçi stratejiler ve teknolojiler aracılığıyla olağanüstü pazarlama başarılarını sergiliyor ve ödüllendiriyor. Bu ödüller, pazarlama dünyasında, sektörün en etkili ve yaratıcı çözümlerini ön plana çıkarıyor.

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        Smarties Awards 2024 kazananlarının elde ettiği başarılar, prestijli WARC Media Rankings, RECMA ve MMA Business Impact Index (BII) gibi global endekslerde de yer alıyor.

        Eylül 2023 – Eylül 2024 arasında yayınlanan kampanya ve projelerin yarışacağı Smarties Awards Türkiye '24'te Pazarlama Etkisi, Etki Medyası, Amaç Odaklı Pazarlama, Gelişen Teknoloji Pazarlaması, E-Ticari Pazarlama, Yaratıcı Ödüller, Endüstri Ödülleri ve Yapay Zeka Pazarlaması ana başlıkları altında 26 alt kategoride altın, gümüş ve bronz ödüllere hak kazananlar 16 Aralık’da Swissotel The Bosphorus’da yapılacak Gala Gecesi’nde ödüllendirilecek.

        MMA Global MEA CEO’su Melis Ertem, "Teknoloji ile desteklenen pazarlama dünyası çok hızlı gelişiyor, dönüşüyor. Değişen zamana ayak uyduran Smarties Awards'un kategorileri de bu doğrultuda yenileniyor. Artık pazarlamanın bir parçası haline gelen 'Yapay Zeka Pazarlaması' kategorisini de ana kategoriler arasına dahil ettik. Yapay Zeka ile hazırlanmış çok değerli ve etkili kampanyalar var; bunları ayrı değerlendirmeyi doğru bulduk. Eylül 2023’den bu yana hayata geçen projeleriyle sektördeki en iyi ajansları, reklamcıları, markaları ve çözüm sağlayıcılarını yine çok değerli bir jüri belirleyecek, değerlendirecek ve ödüllendirecek. Modern pazarlamanın en heyecan verici kampanyalarını merakla bekliyoruz" dedi.

        Smarties Awards Türkiye ‘24’ün erken başvuru son tarihi 10 Eylül 2024, son başvuru tarihi 11 Ekim 2024.

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