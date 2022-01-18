MLSPB ve MKP terör örgütlerine operasyon

AA

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri içerisinde faaliyette bulunan ve çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kent genelinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü MLSPB, 1'i ise MKP üyesi 5 şüpheli yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.