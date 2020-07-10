Kulüpten yapılan açıklamada, toplamda 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Nashville, 10 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, dün başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.