MLPCare yatırımcı ilişkileri uygulamalarında ilk 10'da

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye’nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care),halka arzının birinci yılında yatırımcı ilişkileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası arenada da takdir gördü.

Kurum, yatırım dünyasının öncü araştırma şirketlerinden olan Extel Weconvene’in tüm dünyada gerçekleştirdiği 14.000’den fazla yatırım profesyonelinin ve 5.000’e yakın şirketin katıldığı ankette bu yıl “Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri” sektöründeki “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” sıralamasında 8. oldu. MLP Care yine ilgili sektör içindeki “Web sitesi / Webcast Kalitesi”, “En Çok Gelişen Hizmet Kalitesi”, “Bire Bir Toplantı Kalitesi”, “Non-Deal Roadshow / Ziyaret Kalitesi” ve “Yıllık Faaliyet Raporu / Resmi Açıklama Kalitesi” başlıklarında birinci sırada yer alırken “Sektör Bilgisi” ve “Üst Yönetim Proaktifliği” başlıklarında ise ikinci sırada yer aldı.

Anket sonuçlarında MLP Care’in Yönetimin Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, CFO’su Burcu Öztürk ve Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Deniz Can Yücel de 2019’da imza attıkları çalışmalar nedeniyle öne çıktı.

“Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri” sektörü içinde Dr. Muharrem Usta “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi CEO’lar” listesinde; Burcu Öztürk ise “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi CFO’lar” listesinde ilk 10’a girerken, Deniz Can Yücel “En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri” listesinde ilk 20’de yer buldu. Ayrıca ağırlıklandırılmamış olarak sadece toplam oy sayısına bakıldığında MLP Care kendi sektörü içinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirketler”, “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi CEO’lar”, “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi CFO’lar” ve “En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri” sıralamalarında diğer şirketleri geride bırakarak birinci oldu.

Yatırımcı ilişkileri alanında dünyanın en prestijli araştırmalarından biri olan Extel Anketi 2019’da yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, “Kurumumuzun dinamik yapısı sayesinde, halka arzından çok kısa bir zaman geçmesine rağmen yatırımcı ilişkileri alanında dünyada büyük başarı elde etmenin, bu alanda tecrübeye sahip nice küresel şirket ile yarışır hale gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarının temelinde ulusal ve uluslararası paydaşlarla güven temelinde ilişkiler inşa ederek, bu ilişkileri eksiksiz bilgi akışı ile sürdürmemiz yer alıyor. Ayrıca küresel trendleri takip ederek yatırımcı ilişkilerine yön verecek çalışmalarla kendimizi sürekli olarak yenileyip geliştirmeye önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomik potansiyelini ve her geçen yıl büyüyen sağlık sektörümüzü uluslararası platformlarda yatırımcılara anlatarak ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.