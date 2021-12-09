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Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yerli/yabancı tüm yatırımcılara ait hesap bilgilerini güvenle saklayan MKK'da kayden saklaması yapılan menkul kıymetlerin toplam değeri 7 Aralık itibarıyla 3,03 trilyon liraya yükseldi.

Kayden saklanan menkul kıymetlerin 2,36 trilyon lirası pay senedi, 320,2 milyar lirası yatırım fonu, 195,2 milyar lirası devlet iç borçlanma senedi, 152,5 milyar lirası özel sektör borçlanma aracı ve 432,9 milyon lirası yapılandırılmış ürünler olarak kayıtlara geçti.

Pay senetleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları, özel sektör tahvilleri, finansman bonoları, banka bonoları, varantlar, varlık teminatlı ve varlığa dayalı menkul kıymetler, devlet iç borçlanma araçları, kamu kira sertifikaları, yapılandırılmış borçlanma araçları, özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, altına dayalı hazine iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları, paya dönüştürülebilir tahviller, dövizli hazine iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve tarımsal ürünlere dayalı elektronik ürün senetleri hak sahibi bazında kayden izlenen kıymetleri oluşturuyor.

MKK, sermaye piyasalarına sunduğu merkezi saklama hizmetlerinin yanı sıra finansal veri depolama hizmetleri, kurumsal yönetim hizmetleri ve yatırımcı hizmetleri alanlarında yeni ürün ve hizmetler geliştiren bir finansal teknoloji şirketi olarak sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.