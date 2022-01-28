AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı.

MKK, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ait dönemsel finansal oranlar ile 2016-2021 ortalama finansal oranlar toplu olarak ve sektörel bazda Veri Analiz Platformu'nda (VAP) ilan edilmeye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VAP'ta oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar dahil olmak üzere oranlara ilişkin detaylı bilgi verilirken, platformdaki bilgilerin bilgilendirme amacıyla hazırlandığı da hatırlatıldı.