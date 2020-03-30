MKE mühimmatları 'yerli sistem' ile test edecek

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Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, mühimmatları test ettiği yabancı menşeli sistemi ASELSAN'ın çözümüyle değiştirdi.

Alınan bilgiye göre, MKE Kapsül Fabrikası Radyometri Laboratuvarı'nda kullanılan yabancı menşeli sistem değiştirilerek, yerine ASELSAN üretimi Özışık Karşı Tedbir Atıcı Sistemi (CMDS) kuruldu.

Sistem, MKE üretimi flare karşı tedbir mühimmatının ilk çıkış hızı testlerinde canlı atışlar için kullanılmaya başlandı.

Özışık sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki muhtelif hava platformlarının kızılötesi ve radar güdümlü tehditlere karşı korunması için flare ve chaff mühimmatı atışı ile sahte hedef oluşturup tehditleri yanıltması amacıyla geliştirilmiş bir kendini koruma sistemi olarak görev yapıyor.

Sistem, füze, radar ve lazer tespit cihazlarından alınan uyarı bilgileri değerlendirerek otomatik olarak çalışabildiği gibi pilot tarafından (manuel/yarı otomatik) çalıştırılarak, tehditlere karşı etkin bir korunma ve yanıltma sağlıyor.

Her türlü hava aracı (helikopter, uçak, jet vesaire) için kullanılabilen Özışık, kullanımı çok kolay, hava araçlarının kendini koruma kabiliyetini artıran son derece önemli çözüm oluşturuyor.