Mert, takımın son 3 maçta ortaya koyduğu başarılı performansı AA muhabirine değerlendirdi.

Transfer yasağıyla ilgili zorlu bir süreç yaşadıklarını, yasağı son günlerde kaldırdıklarını anlatan Mert, Hes Kablo Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını bu nedenle kazanamadıklarını söyledi.

Transferlerle yükselişe geçtiklerini ifade eden Mert, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından 7 puan almak çok önemliydi. Ligde kalma iddiamızı sürdürmemiz için çok çok önemliydi. Tabii ki Fenerbahçe maçının ayrı bir önemi var. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından önce futbolcularımızla yaptığımız konuşmada soyunma odasında futbolcularımıza söyledim; bundan sonra bizim için hiçbir maç fark etmiyor, hepsinden 3 puan almamız lazım. Bizim ligde kalabilmemiz için 37-38 puana çıkmamız gerekiyor. Onun için de bizim en aşağı 8 maçı galip bitirmemiz gerekiyor. Bizim için rakip ve durumu fark etmiyor. Mecburuz, çıktığımız bütün maçlardan alabildiğimiz maksimum puanları almak zorundayız. Fenerbahçe maçı da böyle bir maçtı."

Fatih Mert, son 2 maçtan üçer puan aldıkları için futbolcuların da camianın da son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

"1400-1500 FUTBOLCU ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILDI"

Devre arası transferlerinden olumlu sonuçlar alındığını vurgulayan Mert, "Yeni transferlerle ilgili kurduğumuz ekip yasak kalkmadan 10 gün önce çalışmaya başladı. Tahminim 1400-1500 futbolcu üzerinden inceleme yapıldı. Sonra bunlar 300'lü rakamlara düştü, 150-160'ını beraber seyrettik bir heyetle. Burada açık bir yönetim sistemi sergiliyorum. Bunun MKE Ankaragücü'ne çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu işte güvendiğimiz kişilerle beraber 7-8 kişilik heyet bunu seyrede seyrede azalta azalta geldi. Bu işin ekonomisi de var, lisans kriterleri var. Buna göre değerlendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mert, "Şans mı bilerek mi yapıldı, bilerek yapıldığı kısmının fazla olduğunu düşünüyorum. Gelen insanların uyumlu olması da şansımız. Hepsi birbirinden pozitif insanları transfer etmişiz, onu gördüm onun mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Yeni transferlerin sahadaki performanslarının, yanlış yapmadıklarını gösterdiğini belirten Mert, futbolcuların motivasyonundan mutlu olduğunu anlattı.

"BÜTÜN MAÇLARA 3 PUAN PAROLASIYLA HAZIRLANIYORUZ"

Maç fazlasıyla 20 puanla düşme hattının üstünde yer almaları ve sarı-lacivertli takımın ligde kalması umutlarına ilişkin olarak da Fatih Mert, şöyle konuştu:

"Ligde ilk 6-7 takım şampiyon olabilir, son 7-8 küme düşme potansiyelinde, bizim gibi son 3-4 takımın biraz daha puanları düşük olduğu için bu biraz daha fazla hissediliyor. Buradan kurtulmak için mücadele edeceğiz, ediyoruz. Onun için bütün maçlara 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Cumartesi, pazar günü sabah 09.30'da biz buradaydık, futbolcular da buradaydı. Buraya kadar getirdik, hayal olan bir şeyi gerçekleştirdik. Bu kadar 38 dosyayı çözüp transferi açabilmek gerçekten çok büyük bir hayaldi bu hayal gerçekleşti. Bundan sonra da bırakmak istemiyoruz. Onun için de işi çok sıkı tutuyoruz, yönetici arkadaşlarımızla sürekli buradayız."

Fatih Mert, futbolcularla beraber kampa girmiş gibi antrenmanlarında, yemeklerinde hep beraber olduklarını, kalan haftalarda da böyle devam edeceklerini ifade ederek, "Biz MKE Ankaragücü'nün derdindeyiz, bu takımı kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, alt sıralardan biz kurtuluruz diye ümit ediyorum." yorumunda bulundu.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE YENİ DELEGE DURUMU

Tüzük değişikliğiyle yeni delege durumuna ilişkin de Mert, "Kulübün 942 delegesi var. Bunun haricinde de silinmiş delegeler var. Biz bunları inceliyoruz. Silinenlerden bize çok ciddi oranda af talebi geliyor, silinenlerden affedilebilecekler var mı, hukuk dışında hiçbir işlem yapamayız. İçerideki 942 delegenin durumunu da inceliyoruz, bunlar aidatlarını ödemişler mi, kriterleri uygun mu? MKE Ankaragücü delegesi olarak devam edebilecekler mi. Eğer ki bir af getirebilirsek benden çok istek var, onu yerine getirmek istiyorum. İçlerinde gerçek Ankaragüçlü olduğunu bildiğim insanlar var, onları hukuki olarak affedebilirsek affetmek istiyoruz ama mümkün değilse de daha sonra delege yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Mert, MKE Ankaragücü'nün taraftarın kulübü olduğunu vurgulayarak, taraftarın işin içerisinde olmak istediğini, delege olmak istediklerini, tüzük değişikliğiyle bunun önünü açtıklarını kaydetti.

Delege olmanın limiti, kriterlerini belirleyeceklerini anlatan Mert, "Taraftarların sevdiği, gönül verdiği kulübün delegesi olması kadar normal bir şey yok. Bunun gerçekleşmesi için de elimden geleni yapacağım. Nitelikli delegelik de arayacağız, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kulüpte yalnız kalmamak için bir divan oluşturmayı düşündüklerini belirten Mert, "Bir divan heyeti, akil insanlar, Ankara'nın sözü geçen insanlarından değer katacak, akademisyen, avukat, gazeteci, emniyet mensubu olabilir üst heyet gibi yönetimle de koordineli olabilecek şekilde, yönetim zora düştüğünde bir daha çaresiz kalmaması için bir heyet olsun istiyoruz. Haziran ayındaki kongrede böyle bir heyet de hayata geçirilebilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ, SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI...

Fatih Mert, bu hafta yapacakları Gençlerbirliği maçı ve sonrasındaki Sivasspor ve Beşiktaş maçlarına yönelik şunları söyledi:

"Gençlerbirliği bizim şehrimizin takımı, dost kulübümüz, biz de Gençlerbirliği'nin sürekli Süper Lig'de olmasını MKE Ankaragücü olarak isteriz. Sonuçta rakibiz onların da puana ihtiyacı var bizim de puana ihtiyacımız var. Zorlu bir periyot, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, arka arkaya maçlar. Bizim maksimum puanları almamız gerekiyor, bunun için de elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Gençlerbirliği'yle maçımız zaten centilmence geçer, o yönden şüphem endişem yok, yıllardır böyle olmuştur. Sahada rekabet edilecek bir maç olur. Kazanan dostluk olur her zamanki gibi. Bizim birimizin kazanmasıyla dostluğumuza leke gelmez ama bizim MKE Ankaragücü olarak 3 puana daha çok ihtiyacımız var. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağız."

Bütün kulüplerle dost olmak istediklerini ifade eden Mert, "Bu spor sonuçta, futbol oynanıyor burada sağ olsun Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da son maçın ardından giderken bizi tebrik etti. Biz de mağlup olduğumuz yerlerde gittik insanları tebrik ettik. Galip geldiğimiz yerlerde de sevindik, bu hafta da inşallah galip geliriz diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.