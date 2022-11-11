Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Ankaragücü ise puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.

58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.