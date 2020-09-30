Rosenborg BK Kulübü'nden takıma dahil edilen 28 yaşındaki santrfor için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücü kulübüne büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Atılan imzanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle takımdaki eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.

Ankaragücü´nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven ise "Ankaragücü´nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.