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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Son 10 hafta ligin boyu iyice kısaldı. Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz" dedi

Giriş: 28.03.2023 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi
DHA

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27’inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Basına açık yapılan idmanda hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyun felsefelerini oturtamaya çalıştıklarını belirtti.

Kafkas, "Pres yaparak en hızlı şekilde karşı kaleye gitmeyi hedefliyoruz. Bütün antrenmanımızı bunun üzerine kurduk. Daha önce analiz ettiğimiz eksik olan konu başlıklarını değerlendirdik. Tek handikabımız milli takımda olan oyuncularımızın geç gelmesi. Onlarla da ilgili görüntülü analizleri oyuncularımıza gönderdik. Şu anda gayet olumlu gidiyor. Başakşehir de topa sahip olan, belli bir oyun anlayışı, kültürü ve çok iyi bir hocası olan iyi bir takım. Bizim için de büyük bir heyecan. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Son 10 hafta ligin boyu iyice kısaldı. Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz. Takımımız, camiamız güçlü. Çok güçlü bir başkanımız, çok güçlü bir taraftarımız var. Ben de güçlü ve inatçı bir yapıya sahibim. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Türkiye Kupası’nda da iddialı olduklarını kaydeden Kafkas, Trabzonspor’u eleyerek gidebildikleri yere kadar gitmek ve mümkünse final oynayarak kupayı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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