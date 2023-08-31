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        Haberler Spor Futbol MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kafkas: Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kafkas: Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Fenerbahçe, yaptığı transferlerle hedefleri belli olan bir takım. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız. Gelenlere iyi bir Ankaragücü seyrettirmek istiyoruz. Oyun olarak çok iyi oynadığımız, daha fazla puan alacağımız maçlar oynadık, karşılığını alamadık. Umarım bu maç alırız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:58 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:58
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        Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçı açıklaması
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        MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 3 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nun futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle daha önce kendi evinde oynaması gereken Adana Demirspor karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. Ankara ekibi, Fenerbahçe maçıyla birlikte bu sezon ilk defa Eryaman Stadyumu'nda maça çıkacak.

        "GELENLERE İYİ BİR ANKARAGÜCÜ SEYRETTİRMEK İSTİYORUZ"

        Hazırlıklara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugün 113'üncü yaşını kutlayan Ankara ekibinin kuruluş yıldönümünü kutladı. 3 haftanın ardından Ankara'da taraftarlarının önünde maça çıkacaklarını vurgulayan Kafkas, "Taraftarımızın önüne çıkmak bize ekstra motivasyon getirecek. Fenerbahçe, yaptığı transferlerle hedefleri belli olan bir takım. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız. Gelenlere iyi bir Ankaragücü seyrettirmek istiyoruz. Oyun olarak çok iyi oynadığımız, daha fazla puan alacağımız maçlar oynadık, karşılığını alamadık. Umarım bu maç alırız. Oyun olarak sıkıntımız yok ama daha iyi olması gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz, potansiyelimiz var. Önemli olan burada cesurca ve iyi oynayarak Ankargücü'ne, taraftarına ve camiasına yakışır bir futbol oynamak" dedi.

        Maç öncesi kadroda herhangi bir eksik olmadığını belirten Kafkas, Eryaman Stadyumu'nun zeminini incelemediğini ve teknik bir konu olduğunu söyledi. Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Kafkas, ihtiyaca göre transfer yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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