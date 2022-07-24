Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sırp futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uros Radakovic'in Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı kaydedildi.