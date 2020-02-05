Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ankara'da saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul için yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amaçlanıyor.