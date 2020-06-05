Başkan Fatih Mert, İl Başkanı Özcan'a MKE Ankaragücü'ne vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür etti.

MKE Ankaragücü'nün zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Mert, "Ankaragücü'nün başarısı için çok yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. İnşallah kalan maçlarımızdan iyi sonuçlar alarak, bu çalışmalarımızın meyvesini alırız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankaragücü şehrimizin takımı ve aynı zamanda Ankara’mızın en büyük markalarından biri. Ankaragücü'nün başarısı için her zaman destek olmaya hazırız." dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, ziyaretin sonunda Hakan Han Özcan'a üstünde isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti. İl Başkanı Özcan ise Fatih Mert'e plaket takdim etti.