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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

        MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı olarak yollarının ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:02
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        Süper Lig'de flaş ayrılık!
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        Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Kafkas'la yollar ayrıldı.

        Ankara ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas” ifadelerine yer verildi.

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        Sarı-lacivertlilerin başına 23 Mart'ta geçen Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçına Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan'da Başakşehir karşısında çıktı. Kafkas'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başında bulunduğu 21 maçta MKE Ankaragücü sadece 6 galibiyet alabildi.

        Bu 21 maçta sarı-lacivertliler, 6 defa beraberlik ve 9 kez de yenilgi yaşadı.

        SÜPER LİG'DE 18 MAÇTA 5 GALİBİYET

        MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Kafkas döneminde 18 maçta 5 kez kazanabildi.

        Sarı-lacivertliler 6 aylık süreçte Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

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