MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı getirildi.
Giriş: 11.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:29
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.
Bu sezon daha önce Adana Demirspor ve Sakaryaspor'u çalıştıran Mustafa Dalcı, MKE Ankaragücü ile aynı sezon içerisindeki 3. takımını çalıştırmış olacak.
Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 23 maç sonunda 30 puana ulaşan Başkent ekibi, 14. sırada yer alıyor.
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