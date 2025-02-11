Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        17
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

        Bu sezon daha önce Adana Demirspor ve Sakaryaspor'u çalıştıran Mustafa Dalcı, MKE Ankaragücü ile aynı sezon içerisindeki 3. takımını çalıştırmış olacak.

        Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 23 maç sonunda 30 puana ulaşan Başkent ekibi, 14. sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Habertürk Anasayfa