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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü'nde kadro dışı - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü'nde kadro dışı

        Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:24
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        MKE Ankaragücü'nde kadro dışı!
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        Trendyol 1. Lig'de 9. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nde kadro dışı bırakılan oyuncu açıklandı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

        MKE Ankaragücü'ne geçen sezon devre arasında transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

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