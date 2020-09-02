MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yasağı kaldırmak için görüşmelere yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.
Yüksek alacaklı futbolcuların bulunduğunu anlatan Mert, "Geçmiş dönemde kalan ciddi miktarda alacakları var bazı futbolcuların. Bunlarla uğraşıyoruz. Belli bir aşamaya getirdik, bitirme noktasına daha yakınız. Taraftarımız sabırsızlanıyor, bizim de bütün amacımız sezonun ilk haftasına yeni transferlerimizle çıkmak. Lige sorunsuz başlamak istiyoruz. İnşallah çözeceğiz diye ümit ediyorum." dedi.
"Alacaklılar size kolaylık sağlıyor mu, atılmış adım var mı?" sorusuna "Maalesef. Burada futbolcuları da suçlamak istemiyorum. Onlarla bir sözleşmeye imza atılmış. Onlar da karşılığını almak istiyorlar. Önemli olan o imzayı atmamak ya da bu kadar uzun kontrat yapmamak. Biz de bu hatalara düşmemeliyiz. Futbolcular bu noktaya gelindiğinde alacaklarının tamamını istiyorlar. Çok fazla yaklaşım göstermiyorlar ama mücadele ediyoruz." cevabını verdi.
"VERİMLİ BİR KAMP GEÇİRİYORUZ"
Fatih Mert, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'e Afyonkarahisar'da hazırlandığını aktararak, takımın son durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Afyon'da verimli bir kamp geçiriyor takımımız. Geçtiğimiz cuma günü kampın bitmesi gerekiyordu ama biz uzattık. Cuma gününe kadar devam edeceğiz kampa. Cumartesi günü Gençlerbirliği'yle TSYD Kupası oynayacağız. Transfer sorununu da çözersek lige hazır bir şekilde başlamak istiyoruz."
"YENİ SEZON FORMALARIMIZA GERÇEKTEN BÜYÜK TALEP GELDİ"
Fatih Mert, kısa süre önce taraftarın beğenisine sundukları yeni sezon formalarına büyük talep geldiğini dile getirdi.
Formaların çok beğenildiğini vurgulayan Mert, "Yeni sezon formalarımıza gerçekten büyük talep geldi. Türkiye'nin her yerinden övgü dolu mesajlar alıyoruz. Siyah formamız çok beğenildi. Diğer formalarımıza da beğeni geliyor. Dalton formamızı da özellikle taraftarımız istemişti. Taraftarımız istedi diye biz o formayı yaptık. 110. yıl formamız da satışa çıktı. Bununla ilgili de beğeniler gerçekten güzel. Talep iyi gidiyor. İnşallah bu formaların hakkını da vermek futbolcularımıza nasip olur." ifadelerini kullandı.
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